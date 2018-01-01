"Охлади мой пыл": в Германии голый велосипедист попался на превышении скорости. Фото 18+

На мужчине была только обувь.

Голый велосипедист попался на превышении скорости. УНИАН

Полиция немецкого города Киль разыскивает пикантного правонарушителя: их радары засекли голого велосипедиста.

Впрочем, ищут его не за появление в общественном месте в неподобающем виде – а за банальное превышение скорости, пишет DW.

Голый мужчина, на котором из одежды была лишь обувь, ехал на своем велосипеде в направлении центра города со скоростью 47 км/ч. При этом верхний порог ограничения скорости в этом районе составляет 30 км/ч.

Идентифицировать мужчину пока не получилось, так что копы не знают, кому и куда им слать штраф.

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Стоит отметить, что инцидент произошел в тот период, когда вся Германия мучается от аномальной жары.

Напомним, погода в Украине в августе-2018 будет то аномально жаркой до +42 градусов, то весьма прохладной. Дождей обещают минимум.

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