"Охота" на вражеские дроны. Бойцы АТО показали, как вынуждены бороться с квадрокоптерами противника

Легкие и малозаметные беспилотники врага — сложные мишени.

Боец АТО Скриншот видео с youtube.com

На Донбассе ежедневно украинские бойцы ПВО на линии соприкосновения вынуждены бороться с вражескими квадрокоптерами.

Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины.

Легкие и малозаметные беспилотники врага — сложные мишени, но опытные специалисты противовоздушной обороны научились выявлять и уничтожать их.

Зенитчики проводят еженедельные обучения на которых делятся опытом и тренируются действовать в сложных ситуациях. А если враг решит использовать авиацию, то его ожидает неприятный сюрприз.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО еще на 1,5 километра стали ближе к Бахмутке.

Видео: Військове телебачення України.