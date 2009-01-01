"Охота" на вражеские дроны. Бойцы АТО показали, как вынуждены бороться с квадрокоптерами противника

Легкие и малозаметные беспилотники врага — сложные мишени.
Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины.
Легкие и малозаметные беспилотники врага — сложные мишени, но опытные специалисты противовоздушной обороны научились выявлять и уничтожать их.
Зенитчики проводят еженедельные обучения на которых делятся опытом и тренируются действовать в сложных ситуациях. А если враг решит использовать авиацию, то его ожидает неприятный сюрприз.
Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО еще на 1,5 километра стали ближе к Бахмутке.
Видео: Військове телебачення України.