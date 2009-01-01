Охранка ДНР ищет украинских "шпионов": проверяет авто и пассажиров, сверяет мобильные в базе данных

В оккупированных населенных пунктах возросло число мобильных патрулей.

Полицаи ДНР Reuters

Командованиепродолжает осуществлять мероприятия, направленные на усиление контрразведывательного режима на оккупированной территории, по выявлению среди местных жителей лиц, не лояльных к оккупационным властям.

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает информационно-аналитический центр Совета по национальной безопасности и обороне.

По данным украинской разведки, в населенных пунктах возросло число мобильных патрулей из числа представителей незаконной "полиции" и "министерства госбезопасности" ДНР, которые проводят проверку автотранспорта и пассажиров.

Во время проверки граждан их мобильные телефоны фиксируются, а IMEI-коды сверяют с базой данных, к которой патрули имеют оперативный доступ, добавили в ГУР МОУ.

Неделей ранее "Главред" сообщал, что охранка ДНР ловит "украинских шпионов", а пропаганда пугает "наступлением" ВСУ.