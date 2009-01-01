Охранка ДНР пускает слухи, что бойцы ВСУ ждут наступления "новороссов", чтобы сдаться в плен

Слухи пускают в магазинах, на рынках, на остановках общественного транспорта в Донецке, Горловке, Енакиево и Макеевке.

Силы АТО ожидают наступления боевиков Фото: Facebook штаба АТО

Сотрудники и агентура незаконногопроводят очередную информационную спецоперацию с целью повысить боевой дух боевиков, а также улучшить морально-психологическое состояние местного населения.

Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, как в подразделениях 1-го "армейского корпуса" ДНР, так и среди гражданского населения (в магазинах, на рынках, на остановках общественного транспорта и прочих публичных местах в Донецке, Горловке, Енакиево, Макеевке и др.) активно распространяются слухи о том, что "значительное количество ВСУ-шников хоть завтра готовы сдаться в плен и ждут — не дождутся "новоросского" наступления".

Распространяющая данные слухи агентура, как правило, выступает в роли "первоисточника" (ссылаясь на якобы имеющийся собственный опыт общения с военнослужащими ВСУ в ходе поездок на неоккупированную территорию), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что среди командиров среднего звена 1-го АК ходят слухи о переводе в скором времени частей и подразделений "армейского корпуса" по приказу российского командования на новую организационно-штатную структуру.