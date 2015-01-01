Охранка ЛДНР под видом борьбы с "агентурой" грабит местных бизнесменов — разведка

В ГУР назвали причины протестных настроений на оккупированных территориях.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Одной из причин протестных настроений, по данным разведки, является произвол сотрудников т.н. "правоохранительных органов" ДНР/ЛНР, которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, грабежам, пыткам и истязаниям, преследуя при этом собственные интересы и стремления обогатиться за счет местных жителей, особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зреют бунты против российских оккупантов.