Охранка ЛДНР под видом борьбы с "агентурой" грабит местных бизнесменов — разведка

В ГУР назвали причины протестных настроений на оккупированных территориях.

Охранка ЛДНР грабит местных бизнесменов nv.ua

На оккупированной боевиками и российскими войсками территории Донбасса растут протестные настроения и недовольство действиями "властей".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Одной из причин протестных настроений, по данным разведки, является произвол сотрудников т.н. "правоохранительных органов" ДНР/ЛНР, которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, грабежам, пыткам и истязаниям, преследуя при этом собственные интересы и стремления обогатиться за счет местных жителей, особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зреют бунты против российских оккупантов.