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Охранка ЛДНР под видом борьбы с "агентурой" грабит местных бизнесменов — разведка

Сегодня, 16:36

В ГУР назвали причины протестных настроений на оккупированных территориях.

Боевик, Новороссия, Донбасс
Охранка ЛДНР грабит местных бизнесменов nv.ua
На оккупированной боевиками и российскими войсками территории Донбасса растут протестные настроения и недовольство действиями "властей".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Одной из причин протестных настроений, по данным разведки, является произвол сотрудников т.н. "правоохранительных органов" ДНР/ЛНР, которые под предлогом борьбы с "агентурой спецслужб Украины" прибегают к необоснованным арестам, грабежам, пыткам и истязаниям, преследуя при этом собственные интересы и стремления обогатиться за счет местных жителей, особенно тех, кто занимается предпринимательской деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зреют бунты против российских оккупантов.

Теги:  
ГУР, разведка, АТО, Донбасс, пытки, похищения
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