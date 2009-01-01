Охранка ЛНР погорела на фейке. Гея-ополченца выдали за "майора ВСУ"

Из 26-летнего парня лепят образ убеленного сединами офицера украинской армии.

Эдуард Полынников и Виктор Коломойцев

6 февраля российское информагентство "Росбалт" сообщило, что в Луганске якобы был задержан майор ВСУ по подозрению в подрыве автомобиля, в результате которого

В этот же день на сепаратистском сайте опубликовали "подробности" задержания "офицера", якобы пытавшегося покинуть оккупированный Луганск, переодевшись в женскую одежду.

"Главный виновник взрыва был найден быстро. Им оказался майор ВСУ. Он был сегодня схвачен стражами порядка. По некоторым данным, украинский офицер пытался покинуть пределы ЛНР, переодевшись в женское платье", — говорилось в сообщении.

Этим фактом заинтересовался аналитический отдел ГИ "Правої справи". И не зря, ведь проверка информации дала очень неожиданный результат. Эта "спецоперация" имеет весьма любопытную предысторию. В свое время в рядах 5-й отдельной мотострелковой бригады (ранее банда "Оплот") зафиксировали двух бойцов нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время любовных ласк были задержаны Виктор Коломойцев и Эдуард Полынников.

Как оказалось, Виктор Коломойцев 24.05.1990 г.р., проживавший в Донецке по Киевскому проспекту, 1а, в 2009-2012 гг. проходил воинскую службу в Житомире, в/ч А0281 (95 ОАэМБр), а с 2014 года — пошел к боевикам в/ч 08805 (5 ОМБр "Оплот").

Ввиду того, что Коломойцев проходил срочную службу в рядах ВСУ, ему должны были выдвинуть обвинения не только в гомосексуализме, но и попытались инкриминировать засылку в ряды террористов для их дискредитации.

Информация о том, что Коломойцев вступил в гомосексуальную связь, была распространена в соцсетях и среди боевиков. "Позор содомитам и извращенцам. Коллектив "5-й ОМБр" "Оплот" с прискорбием сообщает, что в ряды героических защитников "республики" затесались содомиты. Бойцы Виктор Коломойцев и Эдуард Полынников были застигнуты на месте их позорного преступления сослуживцами. Оба бойца будут лишены всех званий и наград, с позором изгнаны из подразделения с запретом на службу в других частях "армии ДНР", — говорилось в сообщении "оплотовцев".

Коломойцев был вынужден в срочном порядке, чтобы избежать физической расправы, покинуть территорию ДНР и переехать в ЛНР. На территории "братской республики" он был задержан сотрудниками МГБ. Но никто не ожидал такого полета фантазии российских кураторов и охранки ЛНР, что из боевика-гея будут лепить образ убеленного сединами "майора ВСУ".

Очевидно, было решено не только наказать гея-ополченца, но и использовать его в грязной пропаганде и дискредитации ВСУ.

Каждый фейк российских фейкометов легко опровергается и даже больше, ведь проверка показала, что ситуация прямо противоположная.

Как сообщалось ранее, в субботу, 4 февраля, в Луганске, в районе квартала Мирный, взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе Анащенко. Оба погибли. В ЛНР этот взрыв назвали терактом.

Дмитрий Снегирев