Охранка ЛНР состряпала новый фейк: нашла бомбу в мусорнике и "предотвратила теракт"

"Бдительные граждане" помогли обнаружить взрывчатку.

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Послес применением взрывчатки, фейковое "министерство госбезопасности республики" решило показать свою нужность и предотвратить теракт.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, борьба с "террором украинских ДРГ" в ЛНР принимает анекдотические и гротескные формы. Так, якобы благодаря "бдительности местных жителей и сотрудников МГБ ЛНР", на мусорке одного из ресторанов в Луганске было "обнаружено и обезврежено" взрывное устройство (2,5 кг в тротиловом эквиваленте).

По версии охранки, закладку сделала "украинская ДРГ". При этом нет ответа на вопрос, зачем "украинским диверсантам" понадобилось минировать мусорку, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что охранка ЛНР погорела на фейке: гея-ополченца выдали за "майора ВСУ".