Оккупанты обезглавили полк "морпехов" ДНР — полковник и комбат сели за алкоголь и наркоту

В 9-м полку — чрезвычайно низкий уровень морально-психологического состояния личного состава.

У "морпехов" ДНР процветает алкоголизм Вконтакте Константина Литвинова

С 1 августа на временноработает комиссия из представителей штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, это происходит с целью контроля за проводимыми мероприятиями, а также для проверки наличия, состояния, порядка учета и хранения вооружения и военной техники, материально-технических средств, укомплектованности личным составом и состояния боевой готовности соединений и частей 1-го АК ДНР и 2-го АК ЛНР

По предварительным данным, комиссия выявила чрезвычайно низкий уровень морально-психологического состояния личного состава в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты 1-го АК ДНР (Новоазовск).

Среди зафиксированных причин — массовое и систематическое употребление личным составом полка алкоголя и наркотических средств (каннабис). В результате чего командир 9 полка, комбат 1-го батальона, а также замкомбата 2-го батальона полка по воспитательной работе были сняты со своих должностей и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики пренебрегают требованиями российских кураторов и злоупотребляют наркотиками и алкоголем, поэтому пьяный "морпех" ДНР подорвался на растяжке.