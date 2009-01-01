"Окончательно присоединился к режиму тишины". Украинский телеведущий потроллил ликвидацию "Гиви"

Состоялась официальная встреча "Гиви" с "Моторолой", сказал Гайдукевич.

Телеведущий потроллил ликвидацию «Гиви» snr24

Украинский телеведущий Виталий Гайдукевич потроллил гибель главаря банды "Сомали" в оккупированном Донецке.

Об этом пишет в Facebook журналист Роман Кошмал.

"Состоялась официальная встреча главаря боевиков Михаила Толстых с позывным "Гиви" с главарем боевиков Арсеном Павловым с позывным "Моторола". Начало было достаточно взрывным, в 6:12 утра. Сама же встреча прошла в достаточно теплой атмосфере, кабинет сгорел полностью. В последствии боевик "Гиви" с еще двумя террористами окончательно присоединился к режиму тишины и соблюдению Минских соглашений, как это раньше сделал "Моторола"", — сказал ведущий 5 канала.

Детали ликвидации Толстых читайте в материале "Подробности ликвидации "Гиви". Кто и зачем уничтожил одиозного полевого командира".