Сегодня, 17:20 RSS

Олег Ляшко женился, фото

Сегодня, 15:51
олег ляшко фб < >
< >
1 / 2

Вместе с супругой политик прожил 20 лет.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко связал себя узами брака с Роситой Сайранен, с которой прожил 20 лет.

Об этом риадикал написал на своей странице в Facebook.

"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей на нашей родной Украине!" — написал Ляшко. 

Он также опубликовал свадебные фотографии, на которых его невеста — в красном платье и с букетом цветов, а он — в синем костюме.

Перед свадьбой Ляшко пригрозил "сжечь к чертовой матери" Верховную Раду.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Олег Ляшко, Росита Сайранен
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности