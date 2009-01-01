"Олегу везе". В Сети набирает популярность песня о "выигрышах" Ляшко в лотерею

На видеокадрах Ляшко громит кувалдой игровые автоматы.

Олег Ляшко Facebook.com

В Сети иронично отреагировали на заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что он выиграл более полумиллиона гривен в лотерею.

Видео с песней на мотив популярного хита Les Champs-Élysées Джо Дассена размещено в Facebook.

Песня называется "Олегу везе". Причем на видеокадрах Ляшко громит кувалдой игровые автоматы.

Отметим, что в своей декларации Ляшко указал три выигрыша на разные суммы: 283 тыс. 560 грн, 134 тыс. грн и 153 тыс. 485 грн. Общая сумма выигрыша лидера "радикалов" составила 571 тыс. 45 грн.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как Тимошенко обозвала Ляшко.

Видео: Процишин Офіційний.