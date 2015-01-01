Известные телеведущие предлагают оглянуться вокруг

В новом видео проекта "Моя країна. Прекрасна і незалежна" телеведущие канала "1+1" Ольга Фреймут и Дмитрий Комаров, а также пивовар и основатель "Першої приватної броварні" Андрей Мацола призвали украинцев посмотреть вокруг и открыть для себя еще больше впечатляющих уголков Украины.

Для съемок нового видеоролика с участием ведущих "1+1" и Андрея Мацолы создатели проекта построили в павильоне огромный цилиндр высотой 6 метров и 20 метров в диаметре. На его стенки изнутри проектировались живописные кадры проекта "Моя країна. Прекрасна і незалежна". Благодаря технологии 360° интернет-пользователи будто тоже находятся в центре конструкции и рассматривают впечатляющие виды на панорамном экране.

ВИДЕО В ТЕХНОЛОГИИ 360°:

В перерыве между съемками нового видео Ольга Фреймут, Дмитрий Комаров и Андрей Мацола рассказали о своих местах силы и вдохновения. Как правило, это уголки Украины, где каждый из них провел свое детство.

Так, например, телеведущая Ольга Фреймут, которая провела детство на Львовщине, сейчас знакомит с родными местами свою дочь Злату.

Ольга Фреймут

"Нравится со Златой сесть в машину и уехать далеко на Запад, где моя Галичина, а чуть дальше — сказочные Карпаты. Во Львовской области есть Подгорецкий замок. Помню, как впервые туда приехала с дочерью. Было уже за полдень, я рассказывала ей легенду о красивой даме, которую за строптивость замуровал в стенах злой муж. Я пообещала, что мы обязательно почувствуем присутствие красавицы, увидим ее тень, ведь она всегда тянется со своей многолетней болью к добрым людям, а мы — добрые. Злата так испугалась, что почти все время гуляла по территории замка с закрытыми глазами", — рассказывает ведущая проекта "Новый инспектор Фреймут. Города".

А путешественник и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров утверждает, чтобы увидеть что-то потрясающее и вдохновляющее, не обязательно ехать за тысячи километров от родины.

Дмитрий Комаров

"Я — коренной киевлянин, и обожаю свой город и его окрестности. Еще с детства меня вдохновляли высокие живописные Днепровские кручи у города Ржищев Киевской области. Стоишь на краю пропасти, а перед тобой открывается потрясающий вид на бесконечные просторы Днепра и острова. Там по-настоящему чувствуешь себя свободным, — рассказывает Дмитрий Комаров. — Еще очень люблю обрывистые берега Каневского водохранилища недалеко от Черкасс. Я не раз ездил туда с друзьями и балдел от нереально красивых, захватывающих дух пейзажей. Мы брали лодку и ходили по водохранилищу".

Основатель "Першої приватної броварні" Андрей Мацола также отдает предпочтение путешествиям по Украине и с удовольствием проводит время со своей семьей в Карпатах.

Андрей Мацола

"У меня четверо сыновей, четверо парней, которых я должен вырастить не только со знанием украинской традиции, не только с любовью к Украине, но и с украинской силой в душе. И где же нам брать эту силу, как не в Карпатах, где ходил со своими побратимами Олекса Довбуш, где взлетал белой птицей с черной отметиной в украинский киномир Иван Миколайчук? — говорит Андрей Мацола. — Я обязательно езжу с сыновьями в Буковель — и не только потому, что там отлаженный зимний отдых. Буковель — характерный пример того, что могут сделать люди на своей Богом данной земле, когда есть желание, вдохновение и воодушевление. Буковель — это не только природная красота и пример удачного ведения бизнеса. Это воплощение идей Украины модерновой, красивой, богатой, ради которой нам нужно работать и делать наш дом, наши земли, нашу страну счастливым краем для наших сильных духом детей".

Отметим, первый сезон проекта "Моя країна. Прекрасна і незалежна" недавно был отмечен премией "Телетриумф-2016" — он стал победителем в номинации "Эфирное промо/промо-кампания". Во втором сезоне, который стартовал в октябре этого года, зрители могут не только увидеть впечатляющие кадры, снятые с высоты птичьего полета, но и самостоятельно выбирать ракурс локации и посмотреть на нее в формате 360° на digital-платформе "Моєї країни".