Омелян отправил жену рожать в США. Ребенок автоматом получил гражданство Америки

Это уже третий ребенок министра инфраструктуры.

У министра инфраструктуры Владимира Омеляна 20 апреля родилась дочь. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Its a girl! Спасибо Светлане Бевзе за дочку. Я ее ждал очень давно!", – написал Омелян.

Как показывает метка геолокации под записью, его супруга рожала в Нью-Йорке, США. Судя по постам Бевзы в Facebook, она находится в Нью-Йорке с марта.

Стоит отметить, что это уже третий ребенок Омеляна - старший сын Омелян и Бевзы также родился в США в 2014 году, а первенец, сын от первого брака Северин проживает вместе с матерью в Австрии.

По закону США дети, рожденные на территории страны, автоматически получают право на американское гражданство.

Ранее Омелян пригрозил санкциями причастным к строительству Крымского моста.

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