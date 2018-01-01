"Опасная работа". В Москве на ЧМ грудь журналистки "облапали" в прямом эфире: видео

Надо отдать ей должное - девушка проявила завидное спокойствие и стоицизм.

Instagram

Колумбийский репортер немецкого новостного канала Deutsche Welle Жульет Гонсалес Теран во время футбольного чемпионата мира-2018 столкнулась с очень неприятной ситуацией во время прямого эфира из Москвы.

Девушка осуществляла прямое включение из Москвы и тут вдруг в кадр вошел некий мужчина, который поцеловал ее в щеку и схватил ее за грудь. Несмотря на это, Теран осталась невозмутимой и спокойно продолжила.

Позже она выразила свои впечатления от инцидента в Instagram. "Я была там около двух часов и готовилась к работе. В то время, ничего не происходило. Но только начался прямой эфир, как мужчина решил воспользоваться своим преимуществом. Он подошел, поцеловал меня и схватил за грудь. Мне пришлось продолжать репортаж, хотя я и следила за тем, ушел ли он. Девушки не заслуживают такого. Я делилась со зрителями любовью к футболу, но мы должны видеть отличие любви и домогательства", − написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том что в Москве китайская болельщица пришла в полицию после группового секса.

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