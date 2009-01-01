Операция морпехов и разведбата. ВСУ взяли в полукольцо оккупированный поселок под Мариуполем — СМИ

Согласно Минску-1, поселок должен находиться с нашей стороны линии разграничения.

ВСУ взяли в полукольцо бывшее Коминтерново sprotyv.info

От местных жителей поступает информация о том, что террористы понемногу выходят из поселка Пикузы (бывшее Коминтерново) в направлении Заиченко.

В материале depo.ua отмечается, что факт успешного продвижения ВСУ в направлении Пикузы подтвердили волонтеры.

Автор пишет, что Пикузы, благодаря операции морпехов и одного из разведывательных батальонов, уже в полукольце.

"В чем же сегодня логика битвы за Коминтерново. Во-первых, согласно Минску-1, поселок должен находиться с нашей стороны линии разграничения. Как и Октябрь, к которому наши силы также подходят со стороны Пищевика", — говорится в статье.

"Во-вторых — взятие Коминтерново станет плацдармом для продвижения вперед в направлении Заиченко и Красноармейского и взятия под контроль старой трассы Мариуполь-Новоазовск (Мариуполь — Коминтерново-Заиченко-Красноармейск и поворот на юг в сторону Новоазовска, а на северо-запад до Октября).

Отметим, что рокадная трасса Мариуполь-Новоазовск вплоть до Широкино находится под нашим контролем. Перекрытие старой трассы, которая таким образом оказывается под огневым контролем, позволит нашей армии лишить обеспечения силы противника в районе Октября", — пишет автор.

Напомним, ранее в штабе АТО опровергли взятие под контроль оккупированного села под Мариуполем.