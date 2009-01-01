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Опубликован список российских наемников, уничтоженных на Донбассе

Сегодня, 21:54

Списки будут обновляться по мере необходимости.

Груз-200
Опубликован список российских наемников, уничтоженных на Донбассе facebook.com
Опубликован список более 3 тысяч российских военных и наемников, уничтоженных на Донбассе.

Об этом идет речь в сообщении в Facebook группы "Груз-200" из Украины в Россию".

"Теперь вы смело можете унести к себе на страницы ссылку на списки грузов-200 из Украины в Россию. Сделать подарки ватным друзьям и родственникам. Пусть смотрят и делают выводы, пусть перепроверяют в своих регионах. Эти списки будут обновляться по мере необходимости", — говорится в сообщении.

Сообщается, что скачать полный список можно по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что десятки грузовиков вывозят тела уничтоженных оккупантов в Россию.

Теги:  
Россия, наемники, Донбасс, Украина
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