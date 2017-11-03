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Опубликованы эффектные фото и видео испытаний зенитных ракет возле Крыма

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Зенитные ракеты < >
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1 / 4 Испытания зенитных ракет возле Крыма (Фото: mil.gov.ua)

В рамках указанного мероприятия проведены также тренировки боевой авиации с перехватом и уничтожением воздушной цели.

Зенитные ракеты
Испытания зенитных ракет возле Крыма Фото: mil.gov.ua
В четверг, 2 ноября, в Херсонской области было успешно осуществлено девять пусков ракет по шести воздушным целям — беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", которые имитировали полет "крылатой ракеты".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В рамках указанного мероприятия проведены также тренировки боевой авиации с перехватом и уничтожением воздушной цели.

По словам командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковника Сергея Дроздова, практические мероприятия в первый день выполнены полностью.

Напомним, ранее сообщалось об успешных испытаниях украинского ПТРК.

Видео: Управління преси Міноборони України.

Фото: mil.gov.ua.

Теги:  
Херсонщина, зенитные ракеты, пуски, беспилотники, стрельбы
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