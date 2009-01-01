Опубликованы новые данные численности населения в Украине

В январе численность населения уменьшилась на 26,2 тыс. человек.

УНИАН

Численность населения в Украине по состоянию на 1 февраля 2017 года составилачеловек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В январе численность населения уменьшилась на 26,2 тыс. человек.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 52 рожденных", — сообщают в ведомстве.

Напомнипм, по состоянию на конец 2015 года численность населения Украины составила 42 млн 760,5 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 168,8 тыс. человек меньше, чем было на конец 2014 года.