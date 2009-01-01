Опубликованы снимки финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы

Конкурс основан фотографами из Танзании Полом Джойнсоном-Хикс МЛЭ и Томом Сулламом.
Лучшие фотографии своих финалистов показала Comedy Wildlife Awards.
Конкурс основан фотографами из Танзании Полом Джойнсоном-Хикс МЛЭ и Томом Сулламом, цель наград — сосредоточить внимание на усилиях по сохранению дикой природы. А что может быть для достижения этой благой цели лучше, чем юмор.
Некоторые фотографии, вы наверно видели, они распространялись по сети, как пожар. Но есть и неожиданные — прекрасные, веселые, живые.
Фото: comedywildlifephotoawards.