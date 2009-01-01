"Орки лезут. А значит выгребут". Волонтеры рассказали о ситуации на Донбассе

Кроме минометов и ствольной артиллерии, враг применяет "Грады".

Боевики на Донбассе, иллюстрация 112.ua на Донбассе продолжаются активные боевые действия с применением врагом тяжелой артиллерии и установок "Град".

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин пишет на своей странице в Facebook.

"На Светлодарской дуге со вчерашнего вечера и по сей момент ОЧЕНЬ жарко. Орки подтянули все тяжёлое вооружение, которое как им казалось они скрытно подтягивали прошедшие дни", — пишет он.

Он добавил, что кроме минометов и ствольной артиллерии, враг применяет "Грады".

В свою очередь волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова пишет, что украинские военные "немножко некоторым по зубам давали и было не до бесед". "Ничего не закончилось. Орки лезут. А значит выгребут", — подчеркнула волонтер.

По данным сообщества волонтеров "Повернись живим", около 70 тел российских солдат завезли в морг Калининского района Донецка.

"Между тем похожая по интенсивности обстрелов ситуация и в районе Светлодарской дуги. 122 мм гаубицы и 120 мм минометы работают по позициям ВСУ в Мироновском", — рассказали волонтеры.

Кроме того, в результате обстрелов был обесточен Авдеевский коксохим. об этом на своей странице в сети Facebook сообщил директор завода Муса Магомедов.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за напряженной ситуации в Авдеевке президент Петр Порошенко принял решение прервать визит в Германию.