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Остановите войну. В США и России провели флешмоб в поддержку Украины, фото

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Чикаго, протест, Крым < >
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1 / 11 Флешмоб в США. (Facebook.com)

На улицы российской столицы активисты вышли с плакатами: "Террористы – не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля".

Чикаго, протест, Крым
Флешмоб в России. Facebook.com
Активисты в российской столице — Москве и в американском городе Чикаго провели совместную параллельную акцию-флешмоб, в ходе которой выступили за прекращение военных действий в Сирии и в поддержку аннексированного Россией Крыма.

Об этом  рассказала участница мероприятия в Москве Вера Лаврешина, пишет Крым.Реалии.

На улицы российской столицы активисты вышли с плакатами: "Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии" и "Террористы – не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля".

В Чикаго участники акции в характерных украинских рождественских костюмах выступили с призывом: "Russia out of Crimea".

Активистов в США собрал Дэвид Турпин.

"Дэвид из Чикаго предложил нам участие во флешмобе (кругосветном) за Сирию без Асада и Путина, что мы и сделали здесь, в Москве на Земляном валу, – а он в ответ привел украинских активистов с "жовто-блакитным" прапором, и они выступили за украинский Крым. Удивительно, они – там, а мы – тут, в одной акции!" – поделилась московская активистка Лаврешина, которая уже более года проводит акции в российской столице в поддержку Крыма и крымских татар.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

 анее пророссийский блогер Александр Горный пожаловался, что в Крыму расцветает беспредел, воровство и коррупция.
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Чикаго, Россия, флешмоб, Крым, Сирия, Грузия. война
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