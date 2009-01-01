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"Оставили парочку жмуров". Волонтер показал вражеские позиции, занятые бойцами АТО

Вчера, 15:12

На видеозаписи ее автор показывает окопы российских террористов.

АТО, Донбасс, ВСУ, военные, БМП
Бойцы АТО заняли вражеские позиции Фейсбук 93 ОМБР
Бойцы АТО заняли одну из вражеских позиций, брошенную российскими террористами.

Об этом рассказал офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

Он опубликовал видеозапись первых минут пребывания украинских бойцов на позиции, брошенной сторонниками "русского мира".

На видеозаписи ее автор показывает окопы российских террористов и говорит, что те ушли, оставив "до фига БК и парочку жмуров". Обстоятельств автор не уточняет и не говорит о точной дате происшедшего.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее волонтер рассказал об уничтоженной позиции врага на Светлодарской дуге.

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Волонтер, Гай, АТО, Донбасс, боевики, окопы, позиции
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