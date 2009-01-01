Освобожденный из плена судья рассказал о подвалах ЛНР и о "зачистке" Плотницким "идейных новоросов"

Вместе с Руденко в одной камере "на подвале" сидели россияне и украинцы, которых террористы обвинили в "госизмене".

Виталий Руденко. http://uainfo.censor.net.ua

Судья Апелляционного суда Луганщины Виталий Руденко, который находился в плену террористов "Луганской народной республики" (ЛНР ) рассказал, как боевики, возглавляемые Игорем Плотницким , начали зачистку всех "идейных" соратников, в том числе и россиян, которые три года назад приехали защищать Донбасс от "хунты".

Об этом бывший пленный боевиков рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, с ним вместе в одной камере "на подвале" сидели и граждане РФ, и украинцы, которых террористы обвинили в "госизмене".

"Всего на подвале 8 камер: 3 одиночки и 5 многоместных. Со мной было четверо ребят. Там уголовников нет, все сидят по политической статье — 335-й, госизмена. Структура "МГБ" занимается не ворюгами, не убийцами, не насильниками, а занимается преступлениями против т.н. республики: это "диверсанты", это "террористы", это "шпионы". У них это одна статья — госизмена. В этих подвалах все сидят с 335-й статьей. Ребята разные сидели. Даже сидел со мной гражданин Российской Федерации, который тоже является госизменником, потому что служил интересам Украины.

Он был когда-то "идейным новороссом". Сам он из Краснодарского края, в 14-м году одним из первых после очередной пропаганды (посмотрел зомбоящик!) принял осознанное и патриотическое решение ехать на Донбасс защищать русский мир, строить "Новороссию", потому что там фашисты, террористы, потому что притеснения, пятое-десятое. Приехал по идейным соображениям, воевал в батальоне "Заря", потом в военной комендатуре служил, в личной охране Игоря Плотницкого был, потом Надежду Савченко охранял. Личность он неординарная, очень интересный хлопец", — рассказал Руденко.

Судья также пересказал слова россиянина о том, почему "идейные новороссы" начали отказываться от своих убеждений.

"Рассказывает: "Я смотрю, что в этой республике происходит не то, ради чего я сюда приехал, и не то, ради чего мои ребята, "идейные новороссы", погибали". И на него там сфабриковали уголовное дело за незаконное хранение оружия, учитывая, что раньше у каждого "ополченца" оружия было, как зимой у каждого ребенка снега. Когда он попал в луганское СИЗО, оказалось, что там около 300 человек, "идейных ополченцев" содержатся под стражей по разным поводам, т.е. "новая власть" начала зачистку ненужных, неугодных", — говорит Руденко.

"Новая власть" начала избавляться от идейных, они неугодны стали, потому что понимали, что эта власть не та, ради которой они воевали. Этот мой сокамерник говорит: "Я со многими общался. Все "ополченцы", которые сейчас находятся в СИЗО, ждут возвращения украинской власти, ждут возможности взять оружие, реабилитироваться и зачистить всю эту "власть", которая на их крови пришла сейчас в "ЛНР", — говорит Руденко.

Напомним, ранее в Сети появилась шокирующая информация о пытках по отношении к освобожденной пленной, украинскому блоггеру-инвалиду Людмиле Сурженко террористами ЛНР.