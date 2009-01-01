Освобождены три украинских моряка, захваченные нигерийскими пиратами

Близкие и родные членов экипажа судна уведомлены судовладельцем об освобождении граждан Украины.

Нигерийские пираты освободили трех украинских моряков — членов экипажа танкера Gaz Providence, который был захвачен в акватории Гвинейского залива.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"По информации Посольства Украины в Греции, 3 граждане Украины — члены экипажа судна Gaz Providence, которые 6 февраля были захвачены пиратами в акватории Гвинейского залива вблизи побережья Нигерии, освобождены после проведенных переговоров и находятся в безопасности", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что близкие и родные членов экипажа судна уведомлены судовладельцем об освобождении граждан Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что пираты покинули захваченное у берегов Бенина судно с украинцами.

Фото: shipspotting.com.