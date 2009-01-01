От греха подальше. После мощных взрывов в Донецке командование 11-го полка ДНР спрятали в бункер

Специальное укрытие находится на территории шахты "Бутовская".

Взрыв на Донецком заводе химизделий @BylByleva17

После участившихсяи мест складирования взрывчатых веществ командование террористов решило навести порядок.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Поданным военного эксперта, после резонансного взрыва 2 февраля в Донецке (взрыв транспорта с БК в районе "Мотеля", Калининский р-н города, возле от штаба "11-го отдельного мотострелкового полка", ведущего боевые действия на Авдеевском направлении), командование 1-го "армейского корпуса" ДНР приняло решение перебазировать штаб 11-го полка на территорию шахты "Бутовская" (район Минерального) в специально построенный бункер.

Одновременно в 1-м АК до личного состава доведен приказ об ужесточении ответственности за нарушение правил техники безопасности при транспортировке и погрузке/разгрузке боеприпасов. Отныне случаи грубых нарушений таких правил будет расследовать "военная контрразведка МГБ ДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, "Главред" сообщал о взрыве в Донецке 8 февраля — на Трудовских был уничтожен грузовик со "свежими" боевиками ДНР.

Также напомним, 14 февраля на Донецком казенном предприятии химизделий произошел взрыв из-за несоблюдения мер безопасности при обращении со взрывоопасными предметами во время проведения личным составом одного из подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК работ по сбору и сортировке металлолома.