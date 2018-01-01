От нар на съемки порно. В Австралии девушка бросила работу в тюрьме ради "взрослого" видео

По словам девушки, работа в исправительном учреждении в определенный момент показалась ей бесперспективной и малооплачиваемой.

Австралийка Изабелла Дельтор бросила работу тюремного надзирателя ради карьеры эротической модели и съемок порнороликов.

Об этом девушка рассказала в детальном интервью австралийским журналистам. Дельтор объяснила, что на работе в тюрьме регулярно подвергалась объективации и страдала от сексизма.

"Я старалась и хорого работала, но уж очень много сил приходилось тратить на то, что продвигаться по ступеням карьерной лестницы. В какой-то момент просто поняла, что серьезных успехов не смогу добиться", — призналась она.

Затем Дельтор приняла прагматичное решение – "обратить" свою внешность в деньги. Девушка тайком начала танцевать стриптиз и постепенно "втянулась". После того, как ее пригласили в знаменитый "мужской клуб" танцовщицей, она бросила работу в тюрьме окончательно

Сейчас Дельтор работает эротической вебкам-моделью, а также регулярно снимается в ню-фотосессий. Кроме того, она снимается в порнороликах либо соло, либо с другими девушками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что польская порноактриса похвасталась пышной грудью и попой в спортивной одежде.

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