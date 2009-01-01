От покраски до запуска двигателей. Опубликовано новое видео украинского самолета Ан-132D

В конце видео можно увидеть запуск двигателей.

Опубликовано новое видео украинского самолета ЛигаБизнесИнформ

Опубликовано новое видео покраски украинского самолета Ан-132D

Соответствующие кадры опубликованы на портале YouTube.

Также в конце видео можно увидеть запуск двигателей.

Отметим, что презентация самолета состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко.

Также присутствовали представители королевства Саудовская Аравия, которое выступило заказчиком и партнером по реализации этого самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что "Антонов" договорился об оснащении Ан-132 канадскими двигателями.

Видео: Antonov Company.