От покраски до запуска двигателей. Опубликовано новое видео украинского самолета Ан-132D

В конце видео можно увидеть запуск двигателей.
Соответствующие кадры опубликованы на портале YouTube.
Также в конце видео можно увидеть запуск двигателей.
Отметим, что презентация самолета состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко.
Также присутствовали представители королевства Саудовская Аравия, которое выступило заказчиком и партнером по реализации этого самолета.
Напомним, ранее сообщалось, что "Антонов" договорился об оснащении Ан-132 канадскими двигателями.
Видео: Antonov Company.