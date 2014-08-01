От Романова до Путина. Кратчайший курс новейшей истории России

Кого-то помнят за самиздат и поцелуи взасос, а кого-то — за "Лебединое озеро".

Николай II и Владимир Путин pravda-tv.ru

Каждую эпоху истории России ХХ и начала ХХI веков можно охарактеризовать в несколько слов (в данном случае, эпоху я определяю по правителю и времени его правления, а не по дате его смерти). У каждого это могут быть свои слова, свои характеристики. У меня они следующие.

Николай Александрович Романов (1894–1917) — страх, недоумение, поражения, гибель империи.

Владимир Ильич Ульянов-Ленин (1917–1923) — одержимость, есть такая партия, караул устал, военный коммунизм, новая экономическая политика (НЭП).

Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин (1924–1953) — враг народа, съезд победителей, ГУЛаг, индустриализация, культ личности, война, русских в плену нет, дело врачей.

Никита Сергеевич Хрущёв (1953–1964) — ХХ съезд, космос, царица полей, кузькина мать, хрущёвки, волюнтаризм.

Леонид Ильич Брежнев (1964–1982) — диссидентство, поцелуи взасос, "сиськимасиськи", пражская весна, самиздат, конституция, Афганистан.

Юрий Владимирович Андропов (1982–1984) — дисциплина, проверки в банях и кинотеатрах, водка "Андроповка".

Константин Устинович Черненко (1984–1985) — "Лебединое озеро".

Михаил Сергеевич Горбачёв (1985–1991) — гласность, перестройка, Берлинская стена, Форос, ГКЧП, Сделали Неприятность Горбачеву, антиалкогольная кампания.

Борис Николаевич Ельцин (1991–1999) — развал Союза, суверенная демократия, голова на рельсах, не так сели, "семья", расстрел парламента, операция "Преемник".

Владимир Владимирович Путин (2000–2008, 2012–…) — кооператив "Озеро", мочить в сортире, коррупция, посадки где, поднятие с колен, зеленые человечки, война, (анти)санкции, импортозамещение, оскорбление чувств верующих.

Дмитрий Анатольевич Медведев (2008–2012) — свобода лучше несвободы, Сколково, рокировка, Димон-айфончик.

Виктор Юнак, писатель

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