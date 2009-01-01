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"Отбили еще один клочок земли". Журналист рассказал о продвижении сил АТО на Светлодарской дуге

Сегодня, 14:57

Наверное, для многих эта информация не стоила букв на клавиатуре, пишет Цаплиенко.

бой, донбасс, силовики
Украинские военные
На Светлодарской дуге украинские военные продвинулись вперед почти на километр.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Еще один клочок земли отбит у врага... Наверное, для многих эта информация не стоила букв на клавиатуре. Меня чрезвычайно вдохновляют бесшабашность и героизм наших ребят", — говорится в его сообщении.

"По Минским соглашениям эта территория должна находиться под контролем Украины", — отметил Цаплиенко.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, как на Светлодарской дуге "астероид" уничтожил дот боевиков.

Теги:  
АТО, Донбасс, Светлодарская дуга, Цаплиенко
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