"Отбили еще один клочок земли". Журналист рассказал о продвижении сил АТО на Светлодарской дуге

Наверное, для многих эта информация не стоила букв на клавиатуре, пишет Цаплиенко.

Украинские военные

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Еще один клочок земли отбит у врага... Наверное, для многих эта информация не стоила букв на клавиатуре. Меня чрезвычайно вдохновляют бесшабашность и героизм наших ребят", — говорится в его сообщении.

"По Минским соглашениям эта территория должна находиться под контролем Украины", — отметил Цаплиенко.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, как на Светлодарской дуге "астероид" уничтожил дот боевиков.