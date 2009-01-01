Отказался выводить армию против Майдана. Скончался ректор Национального университета обороны Украины

Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет и умер, сообщил Бирюков.

Геннадий Воробьев mil.gov.ua

В субботу, 11 февраля, ректор Национального университета обороны Украины, генерал-полковник Геннадий Воробьев умер на рабочем месте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины по вопросам обороны Юрий Бирюков.

"Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В свой рабочий кабинет — ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце", — сообщил Бирюков, добавив, что Воробьев уделял большое внимание вопросам проведения антитеррористической операции и провел много времени в зоне АТО.

Бирюков добавил, что в свое время Воробьев отказался выводить армию против Майдана.

На Воробьева возлагались обязанности обновить преподавательский состав ВУЗа, а также адаптировать систему военного образования к нынешним реалиям, в которых находятся Вооруженные силы Украины.

Напомним, сегодня в Киеве простились с выдающимся голкипером Чановым.