"Отминусовали" 18 боевиков. На Луганщине силы АТО отразили штурм опорника

К кучковавшимся боевикам "что-то прилетело", пишет волонтер Роман Доник.

Украинская САУ, иллюстрация Reuters

Бойцы, которые защищают позиции сил АТО на Луганщине, уничтожили троих боевиков, а еще 15 — получили ранения.

Об этом украинский волонтер Роман Доник пишет на своей странице Facebook.

"Обычно, ОБСЕ в 17:00 шабашит и сваливает домой, чтобы, не дай Бог, не попасть под темноту. А сегодня до 18:30 стояли на дороге, которую, как злые языки наговаривают, якобы пересекают по вечерам наши САУшки. Террористы жалуются, что какая-то третья сила с наступлением темноты накидывает им крупным калибром. А тут следы от траков местные обнаружили. Настучали естественно. Но это не наши. Наши не такие. Они свято чтут договоренности и режим тишины", — подчеркнул волонтер.

"Кстати, пришло подтверждение по неудачной попытке штурма нашего опорника, — продолжает Роман. — Отминусовали три "200-х" и пятнадцать "300-х" сепарам три дня назад. Что-то прилетело к ним. Ибо нефиг кучковаться. Но это не мы. Мы не такие. А ОБСЕ пусть конечно дежурит. Дорог много. Нужно бдить".

"Сегодня целый день обстреливали наши позиции в районе Крымского (Славяносербский район Луганской области. — Ред). В основном 120 (речь идет о 120 мм минометах. — Ред.). АГС и стрелковое, уже давно никто не считает. В 93-й погибших и раненых нет. Один контуженный. Тьфу три раза", — подытожил Доник.

Напомним, вчера, 13 марта, боевики пытались уничтожить опорник ВСУ, провели массированую атаку у села Пикузы.