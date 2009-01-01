Месть за гибель морпеха. Силы АТО под Мариуполем уничтожили пять боевиков, 10 — ранены

Фельдшеры с трудом справляются с наплывом раненых боевиков, пишет Александр Чернов.

Могилы боевиков vlada.io/

Боевики1 АК, который располагается в районе Новоазовска Донецкой области,несут ощутимые потери

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение выходных, 25-26 февраля, в секторе Саханка — Пикузы (бышее Коминтерново, поселок в 10-12 км от контролируемого силами АТО Мариуполя) террористы потеряли убитыми минимум пять человек, более десяти получили ранения средней тяжести.

"Постоянно работающие на ФАПе в Саханке 2 фельдшера (1 — недавно присланный россиянин, судя по его бахвальству — "МЧСник") — с трудом справляются с наплывом раненых. Легкораненых в Новоазовск и не направляют: сейчас их в напичканной орками Саханке минимум 15 рыл. Нагноения вплоть до сепсиса у иных — неминуемы...", — пишет медик.

В воскресенье, 26 февраля, в районе Мариуполя Донецкой области от пули снайпера погиб 20-летний украинский морпех Роман Напрягло.

Также напомним, что украинские морпехи и разведчики провели операцию, в результате которой ВСУ взяли в полукольцо Пикузы, боевики понемногу уходят из поселка.