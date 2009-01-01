Отработали быстро и точно. На Светлодарской дуге уничтожены укрепления боевиков

Террористы могли доставить большие неприятности передовым позициям 24-го батальона "Айдар", пишет Юрий Мысягин.

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В районе Светлодарской дуги, которую защищают бойцы, террористы попытались усилить свою позицию, однако она была уничтожена.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, это произошло в районе поселка Новолуганское (Бахмутский район Донецкой области).

"Это могло потом сильно осложнить боевую обстановку и доставить большие неприятности передовым позициям 24-го батальона "Айдар", воюющего в том районе, — пишет Юрий.

Действия боевиков не остались незамеченными "третьей силой": "В результате действий на упреждения и нескольких точных прилетов, от позиции обдроченцев ничего не осталось. Вообще ничего. Отработали быстро и точно".

Напомним, ранее волонтер рассказал, как на Светлодарской дуге уничтожили БМП боевиков — выследили и "пригвоздили".