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Отрезали боевикам "аппендикс". Подробности уничтожения опорника "Дерзкий" под Мариуполем

Сегодня, 08:40

ВСУ значительно улучшили тактическое положение на этом участке фронта.

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Боевики на опорнике "Дерзкий" Facebook Украинский милитарный портал
Стали известны новые подробности боя в районе Водяного, где силы АТО уничтожили вражеский опорный пункт, а террористы понесли потери.

Известно, что довольно длительное время нашим бойцам на этом участке докучал опорный пункт боевиков на высоте 73 вблизи под Водяным (поселок в Новоазовском районе Донецкой области, в 10 км к востоку от Мариуполя), сообщает "Украинский милитарный портал".

По данным журналистов издания, опорник занимал площадь около 400 кв м. С этой высоты работали вражеские снайперы и расчеты огневых средств противника, наносившие потери бойцам ВСУ.

Опорник боевиков был идентифицирован как "Дерзкий", он был выдвинут против передовых позиций украинских защитников — 1-го батальона морской пехоты, а после ротации — 701-го батальона морпехов.

Поэтому можно с большой долей уверенности сказать, что речь идет именно об этом опорном пункте, пишет издание. Если информация о его уничтожении подтвердится, можно будет говорить о значительном улучшении тактического положения наших войск на этом участке фронта ввиду ликвидации этого "аппендикса" на линии соприкосновения.

боевики, опорник, Дерзкий, Водяное 2 карта
Карта окрестностей Водяного MIL.IN.UA
Напомним, в штабе АТО отмечали, что в бою под Водяным противник понес значительные потери: 8 боевиков погибли, еще 16 ранены.

Украинские военные тоже понесли потери: два морпеха погибли, 7 были ранены.

Фото: Facebook Украинский милитарный портал,  карта: mil.in.ua  

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Водяное, морпехи, опорник, ВОП, Дерзкий, уничтожение
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