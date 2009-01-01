Отрезали боевикам "аппендикс". Подробности уничтожения опорника "Дерзкий" под Мариуполем

ВСУ значительно улучшили тактическое положение на этом участке фронта.

Боевики на опорнике "Дерзкий" Facebook Украинский милитарный портал

Стали известны новые подробности боя в районе Водяного, где, а террористы понесли потери.

Известно, что довольно длительное время нашим бойцам на этом участке докучал опорный пункт боевиков на высоте 73 вблизи под Водяным (поселок в Новоазовском районе Донецкой области, в 10 км к востоку от Мариуполя), сообщает "Украинский милитарный портал".

По данным журналистов издания, опорник занимал площадь около 400 кв м. С этой высоты работали вражеские снайперы и расчеты огневых средств противника, наносившие потери бойцам ВСУ.

Опорник боевиков был идентифицирован как "Дерзкий", он был выдвинут против передовых позиций украинских защитников — 1-го батальона морской пехоты, а после ротации — 701-го батальона морпехов.

Поэтому можно с большой долей уверенности сказать, что речь идет именно об этом опорном пункте, пишет издание. Если информация о его уничтожении подтвердится, можно будет говорить о значительном улучшении тактического положения наших войск на этом участке фронта ввиду ликвидации этого "аппендикса" на линии соприкосновения.

Карта окрестностей Водяного MIL.IN.UA

Напомним, в штабе АТО отмечали, что в бою под

Украинские военные тоже понесли потери: два морпеха погибли, 7 были ранены.

Фото: Facebook Украинский милитарный портал, карта: mil.in.ua