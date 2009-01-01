Оттепель и умеренные морозы. Синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных

В Киеве завтра ожидается потепление, возможен мокрый снег, отметила Диденко.
Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.
В то же время она уточнила, что в первый выходной день к нам придет атмосферный фронт и существенно увеличит влажность воздуха.
"Выпадет снег, мокрый снег и даже местами дождь", — отметила эксперт.
По ее словам, в воскресенье снова похолодает до умеренных морозов, а осадки прекратятся. "В Киеве суббота — с мокрым снегом, порывистым ветром и потеплением, воскресенье — сухое и с возвращением к морозу", — говорится в сообщении.
Между тем в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 21 января в столице днем температура воздуха может прогреться до 1 градуса тепла, а ночью — опуститься до 4 градусов со знаком минус.
В воскресенье днем в городе также ожидается 1 градус тепла, а ночью температура может составить 7 градусов мороза.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в январе и феврале 2017 года в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.