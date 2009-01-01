Оттепель и умеренные морозы. Синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных

В Киеве завтра ожидается потепление, возможен мокрый снег, отметила Диденко.

Зима, иллюстрация Reuters

В субботу, 21 января, в большей части областей Украины ожидается оттепель, а в воскресенье будут умеренные морозы.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что в первый выходной день к нам придет атмосферный фронт и существенно увеличит влажность воздуха.

"Выпадет снег, мокрый снег и даже местами дождь", — отметила эксперт.

По ее словам, в воскресенье снова похолодает до умеренных морозов, а осадки прекратятся. "В Киеве суббота — с мокрым снегом, порывистым ветром и потеплением, воскресенье — сухое и с возвращением к морозу", — говорится в сообщении.

Между тем в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 21 января в столице днем температура воздуха может прогреться до 1 градуса тепла, а ночью — опуститься до 4 градусов со знаком минус.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 21 января Скриншот с сайта meteo.gov.ua

В воскресенье днем в городе также ожидается 1 градус тепла, а ночью температура может составить 7 градусов мороза.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 22 января Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в январе и феврале 2017 года в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.