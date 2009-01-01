Ответка под Авдеевкой. Бойцы АТО рассказали, как отразили вылазку вражеских диверсантов

Боевики начали обстреливать украинские позиции из гранатометов.

Боец АТО под Авдеевкой facebook.com/andriy.tsaplienko

В четверг, 19 января под Авдеевкой украинские позиции под обстрелами находились с обеда.

Враг начал огонь из гранатометов, и с каждым часом наращивал калибр оружия, сообщает 5 канал.

Боевики начали обстреливать украинские позиции из гранатометов. Украинские военные вынуждены отвечать, потому что есть угроза их жизни. Огнем в ответ украинские защитники пытаются помешать вражеским разведчикам, которые подкрадываются к позициям ВСУ.

"Отстрелянные гильзы и огонь среди бела дня — такое у нас по несколько раз на день", — рассказывают военные.

Обстрелы усиливаются. С каждой новой атакой террористы применяют оружие все большего калибра.

Так к позициям армейцев под прикрытием огня пытается подойти диверсионная группа врага. По словам армейцев, с началом года состоялась ротация. На вражеских позициях теперь террористический батальон "Спарта".

Напоследок военные прогнозируют, что сегодняшняя ночь на позициях будет непростой.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО дали боевикам жесткую ответку под Авдеевкой.