Ответка под Мариуполем: украинские морпехи уничтожили опорник, боевики несут потери

Боевики усилили артобстрел и перенесли огонь на уже бывшие свои позиции.

Украинские морпехи, илюстрация Фото: mil.gov.ua

Сегодня, 20 марта, ситуацияДонецкой области, который защищают силы АТО, крайне обострилась.

Об этом волонтеры движения "Народный проект" сообщают на своей странице в Facebook.

"Оккупанты прямо сейчас валят по украинским морпехам из всего, что есть. Наши ребята достойно отвечают. По предварительным данным, полностью уничтожен вражеский опорный пункт вместе с террористами", — пишут добровольные помощники украинской армии.

По их данным, боевики усилили артобстрел и перенесли огонь на уже бывшие свои позиции: "В зону боя идут вражеские танки. Если раньше российские танки скрывались в темноте, то сейчас только первая дня. Морпехи готовятся горячее поздравить вражескую "броню".

"Ситуация меняется каждую минуту — будем держать вас в курсе. Верим нашей Армии", — добавили волонтеры.

Напомним, несколькими днями ранее в результате жесткой ответки морпехов под Мариуполем боевики потеряли более 10 человек убитыми и ранеными.