Отыгрались по полной. На Светлодарской дуге "третья сила" уничтожила опорники боевиков

Террористы связь полностью пока так и не восстановили, пишет Юрий Мысягин.

На Светлодарской дуге, которую защищают бойцы, артиллерия накрыла несколько опорных пунктов боевиков и уничтожила их.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, действия боевиков долго наблюдались и фиксировались, засекались позиции, откуда террористы обстреливали боевые порядки сил АТО.

"Информация накапливалась и анализировалась. Когда инфа вся была собрана, то отыгралась как говорится по полной. Так хорошо насыпа́ли в ответ и так долго...", — рассказывает Юрий

"Прошли сутки, а обдроченцы связь полностью пока так и не восстановили. А некоторые опорники восстановлению уже не подлежат", — сообщает Мысягин.

Напомним, двумя неделями ранее волонтер сообщал, что отхватили "орки" по полной, когда у Дебальцево силы АТО накрыли банду.