Память, как часы. Ученые назвали наиболее полезный продукт для работы мозга

Исследовали назвали идеальным продуктом для памяти куркуму.

Куркума очень полезна для памяти и мозга Фото: Woman Journal

Научные специалисты из Калифорнийского университета в результате исследований доказали, что куркума способна улучшить память человека в среднем на 30 процентов.

По данным исследователей, куркума способна снижать развитие депрессивного состояния человека.

Ученые убеждены, что употребление в пищу куркумы снижает накопление токсичных белков в областях мозга, которые отвечают за эмоции и память. Этот эффект позволит снизить вероятность развития болезни Альцгеймера.

Яркий желтый цвет куркуме придает куркумин. Этот компонент улучшает память и стабилизирует психическое здоровье. Более того, данный продукт обладает противовоспалительным эффектом. Это и стало причиной того, что ученые сделали однозначный вывод: куркума благоприятно воздействует на мозг человека. Куркумин также признали полезным для людей, больных артритом, онкологическими и сердечными заболеваниями.

Исследования были проведены при участии 40 добровольцев возрастом от 50 до 90 лет. Они на протяжении 18 месяцев принимали 90 миллиграммов куркумина. Все эти люди ранее жаловались на проблемы с памятью. После так называемой куркуминотерапии их память показала положительную динамику на 28%.

Ученые отметили, что продолжают исследования полезных свойств куркумы.

А вот ученые из Копенгагенского университета, как сообщалось ранее, в очередной раз подтвердили тезис о крайне негативном влиянии сладкого на кровеносную систему. Кроме прочего, оно может привести к проблемам с сердцем и мозгом.