"Папуасы в шоке". Сеть поразили кадры взлета самолета-гиганта "Мрия" из кабины пилота: видео

Украинский гигант показан на взлетно-посадочной полосе в Боливии.

Взлет "Мрии" впечатляет ntonov.com

В сети опубликовали впечатляющее видео, на котором зафиксированы первые минуты взлета сверхтяжелого украинского самолета Ан-225 "Мрия"

Видео, снятое в кабине пилотов, было обнародовано на канале "D Antonov" в YouTube.

На кадрах запечатлен момент взлета Ан-225 из аэропорта Чимор в Боливии. Украинский самолет в этой стране осуществляет серию полетов из города Икике в Чимор, перевозя крупный груз для местной электростанции.

"Шикарное видео! Очень классно и интересно наблюдать за работой экипажа!", "Папуасы на огороде в шоке! Хорошее видео, спасибо!", "Я много лет восхищаюсь этим королем неба", "Надо было чилийцам пофафать сигналом, они бы это запомнили на всю жизнь, я бы точно запомнил", - написали в комментариях пользователи.

Напомним, Ан-225 "Мрия" – это крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Главный конструктор авиационного судна – Виктор Толмачов. Ан-225 с максимальной снаряженной массой 640 тонн является самым тяжелым самолетом в мире.

Напомним, ранее появилось видео того, как украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" во время посадки в Боливии пролетел под проводами линии электропередач, шокировав этим окружающих.

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