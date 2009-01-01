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Парад, "Молитва за Украину", забег в вышиванках. Как в стране отметили День Независимости, фото

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Киев,военный парад < >
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1 / 23 Военный парад в Киеве (УНИАН)

В частности, праздничные мероприятия прошли в Киеве, Ужгороде, Днепре и Мариуполе.

Киев,военный парад
Военный парад в Киеве УНИАН
В четверг, 24 августа — в День Независимости Украины, в ряде городов страны прошли мероприятия, приуроченные к празднику.

В частности, в Киеве был военный парад, в Ужгороде — патриотическая акция "Молитва за Украину", а в Днепре — забег в вышиванках.

Кроме того, в Мариуполе священнослужители помолились за государство и посадили цветы в цветах его флага.

Ранее сообщалось, что в Киеве в военном параде приняли участие ветераны и участники АТО на Донбассе, лицеисты и курсанты высших военных заведений, а также — впервые — военнослужащие стран-членов НАТО

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День Независимости, Киев, парад, военный парад, Молитва за Украину, забег в вышиванках
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