Парад, "Молитва за Украину", забег в вышиванках. Как в стране отметили День Независимости, фото

В частности, праздничные мероприятия прошли в Киеве, Ужгороде, Днепре и Мариуполе.

Военный парад в Киеве УНИАН

В четверг, 24 августа — вУкраины, в ряде городов страны прошли мероприятия, приуроченные к празднику.

В частности, в Киеве был военный парад, в Ужгороде — патриотическая акция "Молитва за Украину", а в Днепре — забег в вышиванках.

Кроме того, в Мариуполе священнослужители помолились за государство и посадили цветы в цветах его флага.

Ранее сообщалось, что в Киеве в военном параде приняли участие ветераны и участники АТО на Донбассе, лицеисты и курсанты высших военных заведений, а также — впервые — военнослужащие стран-членов НАТО.