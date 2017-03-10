Паранойя в ЛНР. Боевики боятся украинских "диверсантов", охотящихся на Плотницкого

"Основная задача украинских ДРГ — физическое устранение военно-политического руководства ЛНР и объектов инфраструктуры", — заявила Кобцева.

На Плотницкого якобы "охотятся" ДРГ Украины obozrevatel.com

Украинские "диверсанты" якобы стремятся устранить руководство террористической ЛНР

Об этом заявила представитель боевиков ЛНР, участвующая в минских переговорах, сообщает "РИА Новости".

"Основная задача украинских ДРГ — физическое устранение военно-политического руководства ЛНР и объектов инфраструктуры", — заявила Кобцева.

Она сказала, что с начала военных действий в Донбассе руководство Украины организовало диверсионную работу на территории республики.

Напомним, ранее сообщалось, что охранка ЛНР состряпала дезу о спецназе ВСУ.