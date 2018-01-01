Парочка устроила секс-вечеринку в здании банка: видео

Раскованности и фантазии, очевидно, парню и девушке не занимать.

Скриншот из видео

В российском городе Самаре раскованная пара занялась любовью непосредственно в помещении "Сбербанка".

На видео коитус засняли прохожие. Оно очень быстро распространилось по социальным сетям. В ролике четко видно, что для своих любовных утех дело происходит в т.н. "предбаннике" отделения – там, где расположены банкоматы и платежные терминалы. В это помещение можно попасть благодаря платежной карте круглые сутки. Этим и воспользовались алчущие любви молодые люди. Однако, судя по всему, для храбрости они употребили немало пива. Затем в ролике видно, как девушка старательное ублажает парня оральным способом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ пара занялась сексом днем на детской площадке, а другая выбрала для любовных утех площадку возле стадиона.

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