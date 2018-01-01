Партия Терезы Мэй отправила официальное письмо с обращением "Мистер Тыбл*юмористхренов"

В послании содержалась благодарность за поддержку партии и предложение сделать пожертвование.

Жительница Лондона Лаура Маккормак опубликовала в твиттере копию странного письма, которое пришло ее соседям, пожилой паре, от Консервативной партии Великобритании.

В письме содержалась благодарность за поддержку партии и предложение сделать пожертвование, однако адресовано оно было мистеру Youmustbe Fuckingjoking (перевести это можно примерно как Тыбл*юмористхренов). Разумеется, соседа Маккормак зовут иначе.

При этом письмо было подписано премьер-министром Великобритании и лидером консерваторов Терезой Мэй.

По словам Маккормак, ее соседи были очень расстроены таким посланием. "Они пытаются утверждать, что могут управлять страной, в то время, как не могут справиться даже со своей почтой", – написала она.

Trying to argue they can run the country when they can't even work mailmerge. My elderly neighbours were more than a little upset to be addressed in this manner by the PM #youmustbefuckingjoking pic.twitter.com/dCHjRZFcMq — Laura (@LauraAMcCormack) 10 апреля 2018 г.

Причем ее соседи даже не являются членами Консервативной партии, так что, скорей всего, письмо было отправлено им по ошибке, отмечает Маккормак.

Представитель партии сообщил изданию The Independent, что в отделе, ответственном за рассылку писем, проведут внутреннее расследование. "Мы считаем недопустимым, что это письмо было отправлено, и приносим извинения за нанесенное оскорбление", — заявил он.

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