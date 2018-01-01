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Партия Терезы Мэй отправила официальное письмо с обращением "Мистер Тыбл*юмористхренов"

Сегодня, 21:39

В послании содержалась благодарность за поддержку партии и предложение сделать пожертвование.

Письмо
politeka.net
Жительница Лондона Лаура Маккормак опубликовала в твиттере копию странного письма, которое пришло ее соседям, пожилой паре, от Консервативной партии Великобритании.

В письме содержалась благодарность за поддержку партии и предложение сделать пожертвование, однако адресовано оно было мистеру Youmustbe Fuckingjoking (перевести это можно примерно как Тыбл*юмористхренов). Разумеется, соседа Маккормак зовут иначе.

При этом письмо было подписано премьер-министром Великобритании и лидером консерваторов Терезой Мэй.

По словам Маккормак, ее соседи были очень расстроены таким посланием. "Они пытаются утверждать, что могут управлять страной, в то время, как не могут справиться даже со своей почтой", – написала она.

Причем ее соседи даже не являются членами Консервативной партии, так что, скорей всего, письмо было отправлено им по ошибке, отмечает Маккормак.

Представитель партии сообщил изданию The Independent, что в отделе, ответственном за рассылку писем, проведут внутреннее расследование. "Мы считаем недопустимым, что это письмо было отправлено, и приносим извинения за нанесенное оскорбление", — заявил он.

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Тереза Мэй, Великобритания, письмо, перевод
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