Партия Терезы Мэй отправила официальное письмо с обращением "Мистер Тыбл*юмористхренов"

Жительница Лондона Лаура Маккормак опубликовала в твиттере копию странного письма, которое пришло ее соседям, пожилой паре, от Консервативной партии Великобритании.

В письме содержалась благодарность за поддержку партии и предложение сделать пожертвование, однако адресовано оно было мистеру Youmustbe Fuckingjoking (перевести это можно примерно как Тыбл*юмористхренов). Разумеется, соседа Маккормак зовут иначе.

При этом письмо было подписано премьер-министром Великобритании и лидером консерваторов Терезой Мэй.

По словам Маккормак, ее соседи были очень расстроены таким посланием. "Они пытаются утверждать, что могут управлять страной, в то время, как не могут справиться даже со своей почтой", – написала она.

Trying to argue they can run the country when they can't even work mailmerge. My elderly neighbours were more than a little upset to be addressed in this manner by the PM #youmustbefuckingjoking pic.twitter.com/dCHjRZFcMq