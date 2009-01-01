Пашинин жив и здоров вопреки слухам российских СМИ

Слух о гибели актера появился на одном из сайтов боевиков.

Анатолий Пашинин. Facebook.com

Как сообщил командир 8 отдельного батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Андрей Гергерт (позывной "Червень"), актер не погиб при обстреле на Донбассе, пишет "Обозреватель".

"Неправда это все. Вот он рядом со мной стоит — живой и здоровый", — сказал "Червень".

Светлана Пашинина, мать актера, также прокомментировала слухи о смерти, сообщает 5 канал.

"Все нормально у нас", — отметила Пашинина.

Директор артиста Юлия отказалась комментировать новость о смерти Пашинина, сославшись на то, что давно не связывалась с ним.

До этого слух о гибели актера появился на одном из сайтов боевиков. Его распространил писатель из РФ, который примкнул к террористам "ДНР", Захар Прилепин.

"Пишут, актера Пашинина убили в результате обстрела… Возможно, деза. И точно не мы. Мы вчера вообще никуда не стреляли, начальство не велит", — заявил он.

Позже источники в "руководстве силовых структур" так называемой "Донецкой народной республики" якобы подтвердили гибель Пашинина, сообщил российский "Ридус".

Как сообщалось ранее, украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей Facebook странице сообщал, что родившийся в Украине российский актер Анатолий Пашинин уже месяц как стал бойцом батальона Украинской Добровольческой Армии. "Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц, как боец 8-го батальона Украинской Доброврольческой Армии, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус. Будем, братья и сестры!", — написал Цаплиенко.