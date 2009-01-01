Пауки в банке. "Председатель народного совета" ЛНР хочет посадить зама за отжим авто

Дегтяренко припомнил Дейнего завладение машиной коммунальщиков.

Владимир Дегтяренко dnr24.com

Самозваный "председатель" незаконного "народного совета" ЛНР Владимир Дегтяренко инициирует привлечение к уголовной ответственности своего зама

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, он обвиняет Дейнего в присвоении последним в 2015 году противоправным путем автомобиля, который принадлежал одному из коммунальных предприятий Алчевска, и попыткой его списания после попадания в ДТП.

А тем временем среди ряда руководителей оккупационной администрации ДНР вызвала серьезный резонанс недавняя операция СБУ по пресечению поставок товаров на территорию ДНР "через третьи страны". Согласно разрушенной схеме, контрабандные товары на десятки миллионов гривен ежемесячно поступали на оккупированную территорию через коммерческие структуры, зарегистрированные на неоккупированной территории Украины.

Инициаторами данной схемы были кураторы из ФСБ РФ, курировавшие "внешнюю торговлю" в "ДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в июле 2015 года окружения главаря ЛНР Игоря Плотницкого начало "сливать" тогдашнего "председателя народного совета" Алексея Карякина, а потом обвинило в организации "госпереворота".

фото: dnr24.com