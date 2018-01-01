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Печальная собака с грустными бровями. В Германии уникальный пес покорил соцсети: фото

Сегодня, 21:28
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1 / 8 (Фото: Instagram/Madame Eyebrows)

Хозяйка уверяет, что ее питомец счастлив, несмотря на хмурый внешний вид.

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Мадам Брови вызывает жалось у подписчиков ее страницы в Instagram Фото: Instagram/Madame Eyebrows
В Германии печальная собака по имени Мадам Брови (Madame Eyebrows) приобрела колоссальную популярность благодаря своей колоритной внешности.

Фотографии бульдога публикует в Instagram хозяйка Янина Додо. Девушка уверяет, что внешность ее домашней любимицы обманчива.

"Если вы увидите ее в реальной жизни, то уже через несколько минут поймете, что она счастлива", - убеждает девушка.

Необычный вид собаке придают темные полоски над бровями, которые делают ее мордочку печальной. Комментаторы пишут, что Мадам Брови имеет такой вид, что ее хочется пожалеть и приласкать. И счастья, о котором говорит хозяйка, к сожалению, не видно.

Напомним, ранее пользователи соцсетей заметили, что у маленького ши-пу по кличке Йоги не по-собачьи человеческое лицо. Некоторых такое сходство даже напугало.
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