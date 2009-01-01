"Пехота прошагала вперед". Волонтер рассказал о новых позициях сил АТО на Светлодарской дуге

У нас есть приятные изменения на Светлодарской дуге, сообщил Мысягин.

ВСУ закрепились на новых передовых позициях Reuters

В зоне АТО, на Светлодарской дуге , подразделения 53-й бригады ВСУ закрепились на новых передовых позициях в районе Дебальцево.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"У нас есть приятные изменения на Светлодарской дуге.

Ввиду непрекращающихся провокаций и обстрелов со стороны противника, некоторое время назад пехота 53-й бригады была вынуждена хорошо прошагать вперёд.

И не только прошагать, но и закрепиться на новых передовых позициях.

Дебальцево стало ещё ближе на 1 км.", — добавил Мысягин.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, как на Светлодарской дуге "астероид" уничтожил дот боевиков.