"Пехота прошагала вперед". Волонтер рассказал о новых позициях сил АТО на Светлодарской дуге

У нас есть приятные изменения на Светлодарской дуге, сообщил Мысягин.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.
"У нас есть приятные изменения на Светлодарской дуге.
Ввиду непрекращающихся провокаций и обстрелов со стороны противника, некоторое время назад пехота 53-й бригады была вынуждена хорошо прошагать вперёд.
И не только прошагать, но и закрепиться на новых передовых позициях.
Дебальцево стало ещё ближе на 1 км.", — добавил Мысягин.
Напомним, ранее Мысягин рассказал, как на Светлодарской дуге "астероид" уничтожил дот боевиков.