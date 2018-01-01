"Пенис большой - не так уж хорошо". Ученые развенчали самые популярные мифы о сексе

Американские ученые провели целую серию исследований, посвященных заблуждениям, сложившимся вокруг секса.

Ученые развенчали самые популярные мифы о сексе http://укроп.org

В США ученые из Университета штата Огайо провели целую серию исследований – с целью разрушить несколько популярных заблуждений, сложившихся вокруг интимных отношений.

Миф №1: Мужчины, как свидетельствует популярный пошлый анекдот, регулярно думают о сексе и о женских половых органах.

По данным исследователей, мужчины уделяют мыслям о сексе в среднем 34% времени. Также много времени "сильный пол" сильно одержим едой и посвящает ей 25% осознанного времени суток.

Миф №2: Секс слишком расслабляет и не дает войти в тонус перед важным событием.

Звезда бокса Мохаммед Али отказывался от интима две недели перед серьезными боями. К слову, многие нынешние футболисты также склонны следовать этой практике. Но ученые рекомендуют, что секса лучше избегать только в ночь перед важным событием.

Миф # 3: Только очень юные парни не могут заниматься сексом долго

Ученые выяснили, что в среднем около трети мужчин не могут удовлетворять женщину длительное время. Им медики советуют как следуют заняться онанизмом за два часа перед коитусом, в начале использовать позу наездницы и побольше думать о чем-нибудь скучном.

Миф # 4: У мужчин, долго не занимавшихся сексом, яички становятся синего цвета.

Повышенное кровяное давление в тестикулах может вызывать дискомфорт, но это ничуть не опасно для потенции.

Миф # 5: Мужские соски − ничуть не чувствительны

Исследование продемонстрировало, что более 50% парней возбуждает стимуляция сосков. 39% заявили, что они относятся к этому нейтрально.

Миф # 7: Оргазмы во сне бывают только у мужчин

85% женщин испытывают "ночные оргазмы". Чтобы достичь его, ученые советуют почитать или посмотреть что-нибудь на сексуальную тематику перед сном и пофантазировать на протяжении двух часов.

Миф # 8: Симулируют оргазмы только женщины

Исследование, проведенное Университетом Канзаса, показало, что почти четверть опрошенных мужчин фальсифицировали оргазм хотя бы раз за всю свою половую жизнь. Процент женщин, прибегавших к этому, был больше ровно вдвое.

Миф 9: Поцелуи-засосы безобидны

В 2011 году женщина из Новой Зеландии пережила кровоизлияние в мозг, после того, как во время коитуса ее партнер оставил ей засос на шее. Как выяснили медики, такие порывы страсти редко, но все же приводят к блокировке артерии.

Миф 10. Большой пенис у партнера - залог получения женщиной сильного оргазма.

Поскольку нервные окончания собраны во вгагалище на небольшой глубине - длина и размер пениса особой роли при сексе не играют.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему женщины отказываются от секса чаще, чем мужчины.