Переход на летнее время-2018: чем опасно для здоровья и как легче проснуться

"Главред" продолжает серию публикаций о переводе стрелок часов на летнее время.

Самыми опасными днями после перевода часов на летнее время станут понедельник и вторник. blogkislorod.ru

Уже на этой неделе украинцы переведут часы на летнее время.

"Главред" продолжает серию публикаций о том, что стоит знать украинцам о переходе на летнее время.

Какого числа переход на летнее время в 2018 году в Украине

Как мы уже писали, перевод часов произойдет непосредственно в 3 часа в ночь с 24 на 25 марта. Переводить стрелки часов нужно на час вперед. Так что поспать удастся на час меньше.

Дата перехода на зимнее время-2018 в Украине — 28 октября.

Перевод часов на летнее время-2018: как влияет на здоровье

Согласно исследованиям, переход на летнее время негативно сказывается на смене графика сна и бодрствования. А это в свою очередь влечет за собой нарушения сердечно-сосудистой системы.

Самыми опасными днями после перевода часов на летнее время станут понедельник и вторник. По статистике, именно в этот период возрастает число сердечных приступов на 10%.

Причина проста: жить придется по новому времени, но организм-то еще будет стремиться функционировать – по старому.

Особо внимательным ко здоровью следует быть украинцам старше 65 лет: у этих людей риск заработать инсульт выше, чем у других возрастных групп.

Переход на летнее время: как перестроить организм

На перестройку обычно уходит от двух недель до месяца – все зависит от того, насколько здоров человек: чем здоровее, тем быстрей адаптируется.

К слову, чтобы поддержать иммунитет – за 20 минут до каждого приема пищи в этот (адаптационный) период медики советуют есть немного цитрусовых. И заодно потреблять как можно больше серотонина, отвечающего за хорошее настроение. Он содержится в таких продуктах, как:

овсянка,

бананы,

курага,

изюм,

орехи.

Чтобы уменьшить стресс от раннего подъема, специалисты рекомендуют заранее начинать ложиться спать пораньше, чтобы на следующий день раньше встать. Но делать это надо постепенно: например, завтра — на 15 минут, послезавтра — на 30 и т. д. Таким образом к моменту перевода стрелок организм уже будет несколько адаптирован к более раннему пробуждению. Выкроенное таким образом время стоит посвятить прогулкам: ультрафиолет также способствует выработке вышеупомянутого серотонина.

Чтобы не перегружать нервную систему, врачи советуют перенести решение сложных вопросов (как рабочих, так и личных) на недельки на две попозже.

Перевод часов на летнее время-2018: как быстро проснуться

Чтобы проснуться быстрее, врачи советуют:

перед подъемом хорошенько потянуться;

лежа в кровати, сделать гимнастику: растереть ладони до ощущения тепла, приложить ладони на глаза и помассировать лицо. Потом в течение минуты делать массаж головы, касаясь всей зоны роста волос. В завершение круговыми движениями промассировать каждый палец и центр стопы;

послушать любимую музыку;

принять контрастный душ;

завтрак начать с зеленого чая с лимоном, чтобы взбодрить нервную и сердечно-сосудистую системы, а также простимулировать работу мозга.

Ранее "Главред" писал о том, как успеть на транспорт по новому времени.

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